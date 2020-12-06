Троих детей успешно пролечили от синдрома Кавасаки в Акмолинской области

Это одно из осложнений коронавирусной инфекции.

Троих детей, заболевших одним из осложнений КВИ – синдромом Кавасаки, успешно пролечили в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал руководитель управления здравоохранения Сулен Ильясов, передает управление внутренней политики.

В области функционирует 12 инфекционных стационаров с наличием 905 инфекционных и 84 – реанимационных коек. Дополнительно укомплектованы 14 резервных стационаров с 990 инфекционными и 103 реанимационными койками. В настоящее время лечение на инфекционных койках получают 310 заболевших. Процент занятости составляет 34%. Из них 23 тяжелых больных. Трое находятся на аппаратах ИВЛ.

По словам спикера на сегодня Акмолинская область находится все еще в красной зоне, ежедневно регистрируется порядка 90 случаев заболевания, возрастает количество тяжелых больных. Согласно статданных, более 90% тяжелобольных - это люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями: сахарный диабет, сердечные заболевания. В медорганизациях области 425 аппарата ИВЛ, из которых 203 портативных. Всего на приобретение медоборудования выделено порядка 3,7 млрд тенге из местного бюджета.

Так, в этом году был приобретен МРТ-аппарат, который сейчас уже функционирует, больные проходят обследование. В этом месяце запустится еще один аппарат МРТ, тоже на базе многопрофильной областной больницы в рамках строительства онкологической поликлиники. С. Ильясов выразил благодарность спонсорам, которые подарили области более 500 кислородных концентраторов

Было закуплено более 1000 пульсоксиметров, 50 кислородных баллонов, две кислородные стации уже пришли, третья на подходе. В среднем оснащённость медоборудованием сейчас составляет порядка 80%, - отметил спикер.

Полностью обновился парк машин скорой медпомощи. В этом году область получила 58 машин скорой помощи, а также 8 передвижных медицинских комплексов. Их распределили по районам. Теперь у области всего 11 передвижных медкомплексов, что позволяет сделать более доступным обслуживание сельского населения.

Есть заболевание КВИ и среди детей. Трое детей переболели синдромом Кавасаки. Это одно из осложнений коронавирусной инфекции. И, учитывая то, что у нас был в наличии Биовен - специфический препарат для лечения тромбоза синдрома Кавасаки для детей, они успешно были пролечены. Акиматом области было выделено 10 млн тенге, теперь этот препарат закуплен, у нас он находится в резерве. На сегодня 6 детей с КВИ находятся в стационарах, состояние у всех удовлетворительное, - добавил С. Ильясов.

К слову, в области проведена работа по обеспечению лекарственными средствами. Закуплены антибиотики, антикоагулянты и др. В настоящее время в медицинских организациях имеется необходимый запас лекарств.

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