Моргенштерн пришел на шоу "Давай поженимся"

Соответствующие видео опубликовала ведущая передачи Лариса Гузеева.

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) пришел на программу "Давай поженимся", которая транслируется на Первом канале, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Соответствующие сторис опубликовала в своем Instagram ведущая передачи Лариса Гузеева.

На опубликованных видео артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а затем останавливается и поправляет прическу. В каком именно качестве рэпер будет участвовать в передаче, неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что на данный момент идут съемки новогодних шоу.

Ранее продюсер и композитор Виктор Дробыш увидел спасение новогодних телешоу в приглашении таких исполнителей, как Моргенштерн и группа Little Big. По его мнению, россияне потеряли интерес к "новогодним огонькам", поскольку на них из года в год выступают одни и те же артисты.

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