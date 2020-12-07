За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана
Всего в стране подтверждено 136 983 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 712 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 136 983 случая, из них:
в ВКО - 17163 (+100),
в городе Алматы - 16534 (+67),
в городе Нур-Султан - 16494 (+67),
в Атырауской области - 11810 (+29),
в Карагандинской области - 11268 (+28),
в ЗКО - 8304 (+43),
в СКО - 7014 (+68),
в Павлодарской области - 7108 (+106),
в Алматинской области - 5934 (+28),
в Костанайской области - 5880 (+77),
в Акмолинской области - 5742 (+60),
в городе Шымкент - 5400 (+2),
в Жамбылской области - 4532 (+16),
в Актюбинской области - 3531 (+10),
в Туркестанской области - 3513 (+4),
в Мангистауской области - 3455 (+5),
в Кызылординской области - 3301 (+2).
В Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 78,
в Акмолинской области - 51,
в Алматинской области - 139,
в Атырауской области - 36,
в ВКО - 103,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 18,
в Костанайской области - 117,
в Кызылординской области - 10,
в Павлодарской области - 17,
в СКО - 40.
Всего в стране выздоровели – 120 799 человек от COVID-19.
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