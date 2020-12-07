За последние сутки коронавирус выявлен во всех регионах Казахстана

Всего в стране подтверждено 136 983 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 712 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 136 983 случая, из них:

в ВКО - 17163 (+100),

в городе Алматы - 16534 (+67),

в городе Нур-Султан - 16494 (+67),

в Атырауской области - 11810 (+29),

в Карагандинской области - 11268 (+28),

в ЗКО - 8304 (+43),

в СКО - 7014 (+68),

в Павлодарской области - 7108 (+106),

в Алматинской области - 5934 (+28),

в Костанайской области - 5880 (+77),

в Акмолинской области - 5742 (+60),

в городе Шымкент - 5400 (+2),

в Жамбылской области - 4532 (+16),

в Актюбинской области - 3531 (+10),

в Туркестанской области - 3513 (+4),

в Мангистауской области - 3455 (+5),

в Кызылординской области - 3301 (+2).

В Казахстане 621 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 78,

в Акмолинской области - 51,

в Алматинской области - 139,

в Атырауской области - 36,

в ВКО - 103,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 18,

в Костанайской области - 117,

в Кызылординской области - 10,

в Павлодарской области - 17,

в СКО - 40.

Всего в стране выздоровели – 120 799 человек от COVID-19.

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