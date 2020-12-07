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"Я величайшая женщина!": Олимпийская чемпионка по боксу вызвала на бой мужчину

Абсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс вызвала на бой Джейка Пола.

Фото : sportbox.ru7 декабря 2020, 08:22

Двукратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс вызвала на бой блогера Джейка Пола, сообщает zakon.kz со ссылкой на sportbox.

Ранее Пол выступил перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса, нокаутировав баскетболиста Нэйта Робинсона. Шилд считает, что звезда YouTube насмехается над спортом.

Я, Кларесса Шилдс, надеру зад Джейку Полу! Он может выйти на ринг с весом 82 килограмма, а я 76 килограммов, и я выбью из него всю дурь. Джейк Пол зарабатывает деньги, занимается своими делами, но пусть держится подальше от настоящих бойцов, — заявила Шилд.

Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом. Она увидела в его поединке против Робинсона насмешку над самим спортом.

И любой, кто скажет: "О, Джейк Пол уничтожит ее, потому что она женщина"… Я величайшая женщина! Так что нет, Джейк Пол ничего со мной не сделает, и если он думает, что может, то может прийти ко мне.

Спортсменка заявила, что вызывает блогера на настоящий бой, а не на спарринг. Вырученные средства она обещает направить на благотворительность.

Первого декабря Шилдс подписала контракт с профессиональной бойцовской лигой (PFL). За плечами американки два олимпийских золота и чемпионские пояса в профессиональном боксе.

Шилдс — лучшая боксерша на планете по версиям ESPN и журнала The Ring.


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