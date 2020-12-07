"Я величайшая женщина!": Олимпийская чемпионка по боксу вызвала на бой мужчину

Абсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс вызвала на бой Джейка Пола.

Двукратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс вызвала на бой блогера Джейка Пола, сообщает zakon.kz со ссылкой на sportbox.

Ранее Пол выступил перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса, нокаутировав баскетболиста Нэйта Робинсона. Шилд считает, что звезда YouTube насмехается над спортом.

Я, Кларесса Шилдс, надеру зад Джейку Полу! Он может выйти на ринг с весом 82 килограмма, а я 76 килограммов, и я выбью из него всю дурь. Джейк Пол зарабатывает деньги, занимается своими делами, но пусть держится подальше от настоящих бойцов, — заявила Шилд.

Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом. Она увидела в его поединке против Робинсона насмешку над самим спортом.

И любой, кто скажет: "О, Джейк Пол уничтожит ее, потому что она женщина"… Я величайшая женщина! Так что нет, Джейк Пол ничего со мной не сделает, и если он думает, что может, то может прийти ко мне.

Спортсменка заявила, что вызывает блогера на настоящий бой, а не на спарринг. Вырученные средства она обещает направить на благотворительность.

Первого декабря Шилдс подписала контракт с профессиональной бойцовской лигой (PFL). За плечами американки два олимпийских золота и чемпионские пояса в профессиональном боксе.

Шилдс — лучшая боксерша на планете по версиям ESPN и журнала The Ring.

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