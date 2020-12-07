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Ни одной смерти и выздоровевшего - данные по пневмонии в Казахстане

За сутки заболели 33 человека.

Фото : kabar.kg7 декабря 2020, 09:25

МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 7 декабря, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 33 случая заболевания, - отметили в комиссии.

Всего с 1 августа зарегистрировано:

заболевших- 43 106, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели – 30 956 человек.

Также стало известно, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось девять человек.


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