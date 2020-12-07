Ни одной смерти и выздоровевшего - данные по пневмонии в Казахстане
За сутки заболели 33 человека.
Фото : kabar.kg7 декабря 2020, 09:25
МВК по нераспространению COVID-19 опубликовала данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 7 декабря, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 33 случая заболевания, - отметили в комиссии.
Всего с 1 августа зарегистрировано:
заболевших- 43 106, случаев с летальным исходом - 454, всего выздоровели – 30 956 человек.
Также стало известно, что за прошедшие сутки от коронавируса скончалось девять человек.
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