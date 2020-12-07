Больных коронавирусом убивают "суперинфекции" - врачи

Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме.

Российские специалисты заявили, что многие пациенты с коронавирусом умирают не от него, а от суперинфекции, приобретенной в стационаре, передает zakon.kz.

"Новая газета" делится наблюдениями главврача московской больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко. По его словам, многие пациенты, поступившие с коронавирусом, умирают не от него, а от суперинфекции, полученной уже в стационаре. И средств от нее нет.

Особенность пациентов с COVID-19 - быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов в их организме. Причем это проблемные штаммы со множественной устойчивостью, что ограничивает возможности лечения. И мы выявляем их все чаще, - сказал Проценко.

Он также сообщил, что за три месяца во всех отделениях реанимации московской больницы № 40 в Коммунарке появились разные инфекции из-за перевода пациентов из других стационаров, пишет "Эхо Москвы".

Причинами смерти пациентов, по его словам, чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболия, а позже – сепсис.

Информацию о росте числа самых опасных распространителей коронавируса в России подтвердил доктор медицинских наук, эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. Он пояснил, что в организме пациентов, зараженных коронавирусом, могут быть бактерии-невидимки, пишет Фонтанка. По его словам, наиболее заразны люди, у которых вирус активно размножается в организме, а не те, у кого ярко выражены симптомы. Дурманов уверен, что только с помощью теста можно понять является ли человек суперраспространителем коронавируса.

Микробиолог Константин Северинов отметил, что природа этой суперинфекции не вирусная, а бактериальная.

На самом деле, речь идет просто о бактериальных инфекциях, возникающих у людей, которые длительное время находились на аппарате ИВЛ. Они вызываются или бактерией с красивым названием Klebsiella pneumoniae, или Acinetobacter baumannii, реже — бактерией Pseudomonas aeruginosa, которую по-русски называют синегнойная палочка. Все три известны как частый источник нозокомиальных, то есть госпитальных инфекций. Уже на протяжении довольно длительного времени известно, что эти бактерии встречаются в госпиталях, и для них характерна множественная лекарственная устойчивость. Просто потому, что в госпиталях постоянно применяются антибиотики. И у людей, находящихся в стационарах, такие приобретенные госпитальные инфекции оказывается невозможно пролечить из-за резистентности бактерий к антибиотикам, - пояснил он.

Именно с случае с коронавирусом это, по словам Северинова, проявляется особенно ярко.

И этот фактор сдерживает тот прогресс, который, безусловно, был достигнут врачами в лечении болезни, в купировании симптомов собственно вирусной, ковидной инфекции. То есть то, что врачи сумели отыграть у вируса за счет разработки более действенных протоколов лечения, они потом проигрывают суперинфекции. Из-за того, что в госпиталях, по-видимому, за последние полгода серьезно увеличилась частота заражения бактериями, устойчивыми к антибиотикам. И люди умирают, - сказал он.

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