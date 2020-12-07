Какова ситуация с коронавирусом по Казахстану
Нур-Султан находится в "желтой" зоне, Алматы - в "зеленой".
Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 11:04
Казахстан находится в "зеленой" зоне по коронавирусу, передает zakon.kz.
Согласно обновленной на 7 декабря матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, наша страна находится в "зеленой" зоне.
По регионам ситуация сложилась следующая.
В "красной" зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и СКО.
В "желтой" зоне - Атырауская область, ВКО и Нур-Султан.
В "зеленой" зоне находятся остальные города и регионы, в том числе Алматы.
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