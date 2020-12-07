Какова ситуация с коронавирусом по Казахстану

Нур-Султан находится в "желтой" зоне, Алматы - в "зеленой".

Казахстан находится в "зеленой" зоне по коронавирусу, передает zakon.kz.

Согласно обновленной на 7 декабря матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, наша страна находится в "зеленой" зоне.

По регионам ситуация сложилась следующая.

В "красной" зоне находятся Костанайская, Акмолинская, Павлодарская области и СКО.

В "желтой" зоне - Атырауская область, ВКО и Нур-Султан.

В "зеленой" зоне находятся остальные города и регионы, в том числе Алматы.

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