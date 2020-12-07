Двое мужчин приставали к двум девочкам в Карагандинской области

С начала года зарегистрировано 828 преступлений против половой неприкосновенности детей.

40% детей насильники принуждали к физической близости, сообщила на брифинге заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД Дилбар Тулегенова, передает корреспондент zakon.kz.

За последние 7 лет число правонарушений в отношении несовершеннолетних ежегодно снижается на 1000 фактов. С 2013 года их количество уменьшилось в 4 раза. По итогам 2011 года правонарушения в отношении несовершеннолетних снизились на 15 %. Наряду с этим с начала года зарегистрировано преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних 828 фактов с ростом на 4 %. В этом году рост связаны с изменениями к подходам формированию статистических данных, — объяснила Тулегенова.

В пример она привела дело о преступлении, которое расследовали в департаменте полиции по Карагандинской области. По информации полиции, противоправные действия совершались дядей и сожителем матери, в отношении несовершеннолетней 2007 года рождения и ее подруги.

В течение 2019 года указанными лицами в отношении девочек было совершено 57 эпизодов преступлений, каждый из которых учитывается как отдельное. Указанные несовершеннолетние вступали в связь со взрослыми мужчинами по обоюдному согласию, — добавила замглавы Комитета.

Всего, по ее информации, около 40% указанных преступлений составляют половые сношения с лицами, не достигшими 16 летнего возраста.

Из них 146 или почти 50 % выявлены полицией в ходе проведения сверок с органами здравоохранения и по ним начаты досудебные расследования. Кроме того в результате проводимой разъяснительной работой с населением госорганов и НПО возросло количество обращений граждан по указанным правонарушениям, которые совершены были в прошлых годах. Таких обращений составляет 30 %, — отметила Дилбар Тулегенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!