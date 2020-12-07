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За педофилами следят в соцсетях 

Всего создано более 200 подложных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

Фото : pixabay.com7 декабря 2020, 12:19

Более 200 подложных аккаунтов зарегистрировали в соцсетях для выявления скрытых педофилов, сообщила на брифинге заместитель начальника управления КАП МВД РК Дилбар Тулегенова, передает корреспондент zakon.kz.

Созданными в департаментах полиции специализированными группами проводятся мероприятия по выявлению скрытых педофилов в сети Интернет. Всего в территориальных органах внутренних дел создано более 200 подложных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. В обязанности созданных групп вменены выявление и мониторинг социальных сетей, страниц групп и сообществ, которые могут создать предпосылки для совершения преступлений в отношении детей, — сообщила Тулегенова.

Всего, по ее словам, с начала года было выявлено более 2 тыс. интернет ресурсов по распространению порнографических материалов. Из них министерством информации и общественного развития было заблокировано более 1,5 тыс. сайтов.

Она добавила, что в школах предупреждением правонарушений в учебных заведениях заняты инспекторы полиции, работающие во взаимодействии с педагогическим коллективом.

Наряду с этим внедряется новая практика профилактики правонарушений. Например, в Шымкенте введена программа контроля iMektep, с помощью которой родителям отправляются смс сообщения об отсутствии ребенка на уроках. В результате количество правонарушений снизилось на 90 %, уменьшилось число пропусков, повысилась качество образования, — отметила замглавы Комитета адмполиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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