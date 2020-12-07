Два уровня защиты: как организм борется с коронавирусом
Вакцинация не дает стопроцентную защиту.
Фото : rbk.ru7 декабря 2020, 13:51
О том, как организм учится сопротивляться COVID-19, объяснил кандидат медицинских наук Андрей Цветков, сообщает zakon.kz.
В интервью радио Sputnik он сообщил о двух уровнях иммунной защиты.
По его словам, вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета.
Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень, – уточнил Цветков.
Он отметил, что второй уровень в виде вакцинации должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на иммунитет.
Вакцинация – это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм, – заключил иммунолог.
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