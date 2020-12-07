Горячие новости
Читайте также

Два уровня защиты: как организм борется с коронавирусом

Вакцинация не дает стопроцентную защиту.

Фото : rbk.ru7 декабря 2020, 13:51

О том, как организм учится сопротивляться COVID-19, объяснил кандидат медицинских наук Андрей Цветков, сообщает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он сообщил о двух уровнях иммунной защиты.

По его словам, вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета.

Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень, – уточнил Цветков.

Он отметил, что второй уровень в виде вакцинации должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на иммунитет.

Вакцинация – это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм, – заключил иммунолог.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты