Два уровня защиты: как организм борется с коронавирусом

Вакцинация не дает стопроцентную защиту.

О том, как организм учится сопротивляться COVID-19, объяснил кандидат медицинских наук Андрей Цветков, сообщает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он сообщил о двух уровнях иммунной защиты.

По его словам, вакцинация не дает стопроцентную защиту, если нет нормального видового врожденного иммунитета.

Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень, – уточнил Цветков.

Он отметил, что второй уровень в виде вакцинации должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на иммунитет.

Вакцинация – это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм, – заключил иммунолог.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!