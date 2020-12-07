Мать двоих детей собиралась спрыгнуть с моста в Петропавловске из-за побоев сожителя

Ей оказана психологическая помощь.

В Петропавловска стражи порядка предотвратили самоубийство в ночь на 6 декабря, сообщает zakon.kz.

Им на помощь пришел мужчина, проезжавший через мост.

Полицейские в Рабочем поселке увидели женщину, стоявшую по ту сторону перил, и поспешили к ней.

По информации официального сайта МВД РК, 33-летняя мать двоих детей в тот день написала заявление в отношении своего сожителя, неоднократно ее избивавшего, и боялась возвращаться домой. Она надеялась переночевать у подруги, но та не пустила ее.

Решившись на отчаянный поступок, женщина оставила детей на воспитание своим родственникам в районе.

В настоящее время она помещена в приют для жертв бытового насилия.

В полиции отметили, что по результатам судебно-медицинской экспертизе будет принято решение о привлечении к ответственности дебошира.

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