В преддверии дня Независимости в Жетысу еще 2 общежития распахнули свои двери

Проекты были реализованы в рамках пяти социальных инициатив Елбасы.

Во исполнение поручения Президента Казахстана о решении вопроса обеспечения студентов ВУЗов и колледжей общежитиями, под руководством акима Алматинской области в регионе с начала года строятся дома студентов, а также делается все необходимое для получения качественного образования.

В преддверии Дня Независимости, в Талдыкоргане, были презентованы 2 современных общежития медицинского и политехнического колледжей. Проекты были реализованы в рамках пяти социальных инициатив Елбасы.

В целях реализации поручения Елбасы, было принято решение строить общежития на деньги местного бюджета. В районах 1 дом студентов был сдан в городе Уштобе, а пару месяцев назад дали на пользование новое 9-этажное общежитие в Талдыкоргане. Считаю, что места, где живут наши дети, должны быть максимально комфортными, а образование качественным. Кроме того, в Алматинской области уделяется большое внимание и другим образовательным учреждениям. На строительство и ремонт школ ежегодно растет бюджет. Решается вопрос трехсменных школ, ежегодно открываются и детские сады,– говорит Амандык Баталов.

Новое 5-и этажное общежитие Талдыкорганского высшего медицинского колледжа рассчитано на 280 мест. Общая площадь здания - 5,590 тысяч кв. метров .

При строительстве общежития были предусмотрены все необходимые условия для комфортного проживания студентов.

Сегодняшний день останется в истории нашего образовательного учреждения. Нам в этом году исполняется 80 лет. Благодаря всем условиям, которые создаются для нас, с уверенностью могу сказать, что Высший медицинский колледж станет храмом науки и мы сумеем воспитать будущих докторов медицинских наук, врачей высшей категории,- поделился Серик Жансенгиров.

На всех секциях новомодного кампуса имеются двух и трехместные комнаты, а также кухня и санузел. А каждый этаж оснащен комнатой отдыха, читальным залом и прачечной. На первом этаже студенческого дома есть столовая, рассчитанная на 20 мест.

Сегодня особый день для нашего колледжа с более чем 85-летней историей. Это радость 1350 студентов, будущих медицинских сотрудников. Пандемия, охватившая весь мир, доказала, насколько важна медицинская профессия. И мы чувствуем поддержку со стороны государства и народа,- делится впечатлениями студентка медицинского колледжа Улар Сауыт.

Вместе с тем, в канун Дня Независимости Республики Казахстан, в областном центре распахнула свои двери еще одно общежитие Высшего политического колледжа, на строительство которого было выделено 681,5 миллионов тенге. Рассчитан новый 5-этажный студенческий дом на 200 мест, а общая площадь почти 4500 квадратных метров. Здесь также созданы максимально комфортные условия, имеются вестибюльная группа, жилые комнаты для студентов и служащих, комнаты для занятий и отдыха, медпункт с изолятором, комната бытового назначения, комната общественного питания и служебно-технические помещения. Для комфортного проживания будущих специалистов есть 36 двухместных комнат площадью 12,05 кв.метров и 42 комнат на 3 человека площадью 18,14 кв.метров. И в каждом блоке предусмотрена прихожая, кухня-ниш, душевая и санитарный узел.

Государство проявляет заботу каждому студенту, который готов получать хорошие знания. Продуманы все социальные условия, руководство страны и области вкладывает инвестиции в образование. Как вы знаете, в пяти социальных инициатив Елбасы был озвучен вопрос обеспечения студентов общежитиями. Наша область под непосредственным руководством Амандыка Габбасовича, одним из первых выполнила поручение Главы государства. Это новое общежитие тому подтверждение,- подчеркивает директор Талдыкорганского высшего политехнического колледжа Еркат Мукажанов.

Открытие нового общежития является важным событием для студентов. Свою радость и эмоции не стесняясь выражают и студенты политического колледжа.

Я студентка 3 курса, учусь по специальности «Информатика и программное обеспечение». В 2020 году я выиграла чемпионат WSK по Интернет-спецификации. Следующая моя цель - выиграть приз национального уровня в этой и в будущем внести свой вклад в развитие ИТ-индустрии нашей страны. Благодаря руководству страны и области, нам решили жилищную проблему, и теперь мы будем учиться хорошо,- говорит Нурдаулет Динасыл.

Необходимо напомнить, что в сентябре этого года было сдано на пользование общежитие мирового уровня для студентов Жетысуского университета им. И. Жансугурова. 9-этажный современный дом студентов на 288 мест был построен по инициативе акима области Амандыка Баталова.

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