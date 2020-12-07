В ЗКО разрешили работу ТД, рынков и общественного транспорта по воскресеньям

Постановление вводится в действие с 9 декабря 2020 года.

Главный санитарный врач Западно-Казахстанской области внес изменения в свое прежнее постановление. В документе говорится, что теперь в воскресенье и праздничные дни в области могут работать торговые дома, рынки и общественный транспорт, передает zakon.kz.

В новом постановлении говорится, что исключается пункт, где говорилось, что "в воскресные дни и праздничные дни (согласно трудовому законодательству Казахстана)":

- приостанавливается работы торговых домов и центров (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них;

- приостанавливается работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

- приостанавливается работа общественного автотранспорта.

В целом, все остается по-прежнему. В области ограничено движение населения с 00:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников акимата, полиции, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, пожарных, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб и т.д.

В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.STOPCOVID.KZ." либо оставить заявку по телефону "109", - говорится в документе.

Запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, массовых новогодних мероприятий (в том числе организация утренников, корпоративов), а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Приостановлена деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп).

Установлены ограничения по времени и режиму работы. Санврач рекомендует перевести не менее 50% сотрудников госорганов, организаций квазигосударственного сектора, сотрудников частного предпринимательства на "дистанционную" форму работы. На такую форму работы просят перевести в первую очередь сотрудников от 50 лет и старше. При этом семинары, конференции, собрания должны проходить посредством видеоконференцсвязи.

ЦОНы в будние дни могут работать с 09:00 до 18:00 часов, в субботу с 09:00 до 14:00 часов. Для соблюдения карантинных мер рекомендуется посещение ЦОНов и спецЦОНов по предварительному бронированию очереди через Egov.kz, телеграмм-бот, EgovKZBot 2.0.

Общественный транспорт может работать с соблюдением всех требований главного санврача Казахстана (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест).

Пересекшие государственную границу Казахстана люди обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР.

Постановление вводится в действие с 9 декабря 2020 года.

Полностью ознакомиться с документом можно здесь.

Сейчас Западно-Казахстанская область находится в зеленой зоне по распространению коронавируса.

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