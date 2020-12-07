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Президент ратифицировал Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС

Вступление Соглашения в силу позволит урегулировать проблемные вопросы с остальными странами ЕЭС.

Фото : Акорда7 декабря 2020, 20:57

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года закрепил нормы, которые создали условия для свободного движения трудовых ресурсов на всей территории интеграционного объединения и комфортного осуществления трудовой деятельности.

В государствах-членах действуют разные пенсионные системы. К примеру, в Республике Беларусь нет накопительной системы. Накопительные системы Казахстана, России, Армении различны. Вступление Соглашения в силу позволит урегулировать проблемные вопросы.


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