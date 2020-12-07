В Алматинской области в выходные начнут работать ТРЦ и кинотеатры

Время работы ТРЦ в будние дни продлевается до 22:00.

Главный санитарный врач Алматинской области внес изменения в Постановление об ограничительных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Так на территории области, граничащей с ВКО, будет установлен санитарный пост (на 584 км).

С 10 декабря объектам общественного питания (рестораны, кофейни, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, донерные, бары) будет разрешено работать в выходные и праздничные дни – с 7:00 до 21:00.

Раньше им запрещалось принимать клиентов при заполняемости более 30 посадочных мест. Теперь их число можно довести до 50.

Продлевается и время работы торгово-развлекательных центров, торговых объектов до 22:00. В выходные и праздничные дни они будут функционировать с 10:00 до 17:00.

Кроме того, с 10 декабря начнут работать кинотеатры. Но, безусловно, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции и заполняемостью не более 30%.

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