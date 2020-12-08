Таджикистан и Туркменистан отнесли к нарушителям свободы религии

Россию отнесли к странам с "серьезными нарушениями".

США отнесли Таджикистан и Туркменистан к государствам, вызывающим особую озабоченность в области нарушения свободу религии, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Перечень представлен в сообщении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, опубликованном в понедельник, 7 декабря.

Помимо бывших советских республик, в список из 10 стран вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Эритрея. Эти государства участвуют в "систематических продолжающихся вопиющих нарушениях свободы вероисповедания" или терпимо относятся к оным, подчеркнул глава Госдепартамента.

Россия наряду с Коморскими островами, Кубой и Никарагуа включена в так называемый особый список наблюдения. Правительства этих стран занимались "серьезными нарушениями свободы вероисповедания" или допускали их, пояснил Госдеп США.

В то же время Судан и Узбекистан исключены из особого списка наблюдения. Вашингтон объяснил свое решение значительным прогрессом, которого власти этих стран достигли за последний год.

Их смелые реформы выступают образцами для подражания для других народов, - отметил госсекретарь США.

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