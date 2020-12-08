Apple Pay становится доступен держателям карт Банка Хоум Кредит

Легкий, безопасный и личный платежный инструмент.

C 8 декабря 2020 года все держатели платежных карт Банка Хоум Кредит – владельцы устройств, получили возможность оценить все преимущества использования функции Apple Pay – легким и безопасным личным платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, предлагая скорость и удобство.

Пользователи Apple, с операционной системой iOS и macOS, оснащенных технологией NFC, а именно: iPhone, Apple Watch, iPad и Mac, теперь легко и безопасно смогут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях, и на различных веб сайтах благодаря Apple Pay.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay, так как когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple.

Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства клиента. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить самостоятельно, при этом клиенты Банка Хоум Кредит смогут продолжать получать бонусы по своим дебетовым картам "Home Card" и/или кредитным картам с функцией рассрочки "Dos Card".

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на веб сайтах с использованием iPhone и Apple Watch.

При оплате покупок в приложениях или в веб-браузере Safari через Apple Pay, теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета.

Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.

Подробнее про Apple Pay читайте на сайте: homecredit.kz/press-center/news/applepayhcb и apple.com/ru/apple-pay.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!