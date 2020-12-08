Мужчина украл рекламный баннер в Нур-Султане
Проводится досудебное расследование.
Фото : кадр из видео8 декабря 2020, 12:33
В Нур-Султане мужчина украл уличный рекламный баннер, сообщает zakon.kz.
В полицию по факту кражи рекламного баннера, установленного на одной из столичных улиц, обратились его владельцы. Снятая неизвестным лицом конструкция имела техническую начинку, стоимость которой вместе со всем взятым составила сумму в размере 300 тыс. тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Украденный рекламный баннер изъят и возвращен владельцу, - сообщили в пресс-службе ДП города.
Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК ("кража"). Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
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