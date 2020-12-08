Горячие новости
Читайте также

Мужчина украл рекламный баннер в Нур-Султане

Проводится досудебное расследование.

Фото : кадр из видео8 декабря 2020, 12:33

В Нур-Султане мужчина украл уличный рекламный баннер, сообщает zakon.kz.

В полицию по факту кражи рекламного баннера, установленного на одной из столичных улиц, обратились его владельцы. Снятая неизвестным лицом конструкция имела техническую начинку, стоимость которой вместе со всем взятым составила сумму в размере 300 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Он дал признательные показания. Украденный рекламный баннер изъят и возвращен владельцу, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК ("кража"). Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты