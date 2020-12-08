В Северном Казахстане снимут локдаун к середине декабря

Порядка 94% от всех заболевших коронавирусом в регионе на данный момент выздоровели.

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на брифинге в СЦК рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

Выздоровело порядка 94% от всех заболевших, нет существенной нагрузки на систему здравоохранения. Занятость коечного фонда в стационарах не превышает 36%, не увеличивается число тяжело больных или пациентов, которые нуждаются к подключению к ИВЛ, - сообщил он.

При этом аким добавил, что, учитывая уроки первой волны пандемии в СКО максимально подготовились к возможному ухудшению ситуации. В регионе открылась новая инфекционная больница, закуплены аппараты ИВЛ и необходимая медицинская техника. Оснащенность машинами скорой помощью увеличена с 76% до 100%. Лечебные и аптечные сети обеспечены достаточным объемом препаратов, ажиотажа среди населения нет.

В связи с этим, по его словам, власти готовы снять локдаун в регионе уже к середине декабря.

Поэтому исходя из текущей эпидситуации, к середине декабря мы планируем снять локдаун в выходные и праздничные дни, а также существенно ослабить ограничения меры в областном центре, - заключил Аксакалов.

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