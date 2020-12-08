В СКО снизился отток выпускников школ

В следующем году начнется строительство нового учебного корпуса военного института.

В ходе брифинга СЦК аким СКО отметил позитивные изменения в системе высшего образования, сообщает zakon.kz.

За 4 года количество грантов в региональном ВУЗе увеличилось в 2 раза.

Это привело к тому, что параллельно со снижением оттока выпускников школ области с 30 до 12,7%, контингент студентов в нашем ВУЗе увеличился на 40%, - сказал Кумар Аксакалов.

При этом уже в ближайшее время планируется довести число студентов до 10 тысяч. Для этого строят новый учебно-лабораторный корпус и два общежития. В новом корпусе будут функционировать 73 современных лабораторий инженерии и цифровых технологий, транспорта и машиностроения, энергетики и радиотехники, продовольственной безопасности, агрономии лесоводства и медицины.

В следующем году начнется строительство нового учебного корпуса военного института, где смогут обучаться 660 курсантов.

В целом, в системе образования происходят кардинальные изменения. В регионе полностью обновлен устаревший компьютерный и автобусный парки. Все школы оснащены видеонаблюдением. Практически закрыт дефицит учителей. За 2 года капитально отремонтирована половина всех школ области.

В рамках ГЧП, реализован проект модернизации сельской школы в Петерфельде. Проведена реконструкция здания, закуплено современное оборудование и полностью обновлена учебная программа.

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