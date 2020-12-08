На Тенгизе растет количество заболевших COVID-19

Всего на месторождении за период с 8 апреля по 7 декабря 2020 года зарегистрировано 3310 случаев.

За последние 2 недели по Тенгизскому месторождению зарегистрирован 161 случай, сообщает zakon.kz.

Из них при заезде на вахту - 8 случаев, при выезде с вахты - 31, самообращение - 45, из числа контактных - 74, - сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего на месторождении за период с 8 апреля по 7 декабря 2020 года зарегистрировано 3310 случаев.

Данные факты зарегистрированы по учреждениям: ТОО "Инженеринг НТС", "Compass Kazakhstan LLP", "МСС", "Шлюмберже" , "CОСR", ЖШС "Карат", "Nazar", "Ұрпақ" , "КазЭмАй", "Сенімді құрылыс", "Артик", "Делхом", "Велесстрей", "ЕСС", "Далеро".

Во всех очагах заболевания выявлены и изолированы контактные лица, оперативно проводятся эпидзертационные и дезинфекционные работы, - сообщили в МВК.

За 7 декабря в Атырауской области зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции. При этом, 21 случай - среди работников подрядных организаций на Тенгизском месторождении

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