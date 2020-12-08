Общественный фонд "Акниет" и КУИС МВД РК расширяют сотрудничество
Фонд давно и плодотворно сотрудничает с исправительными учреждениями во всех регионах Казахстана.
С 2020 года ОФ "Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр "Акниет" принимает участие в реализации Программы дерадикализации осужденных приверженцев идеологии терроризма и религиозного экстремизма, сообщает zakon.kz.
Фонд "Акниет" давно и плодотворно сотрудничает с исправительными учреждениями во всех регионах Казахстана. Теологи и психологи фонда работают с теми осужденными верующими, которые на почве своих религиозных заблуждений вышли за рамки правового поля и оказались за решеткой.
Главной причиной произошедшего с ними специалисты "Акниет" считают упрощенческий подход к толкованию религиозных догматов и попытки их буквального толкования, без учета комплексного подхода к религии.
Поэтому главной задачей в работе с осужденными является разъяснение ошибочности их прежнего мировоззрения, основанного на узком восприятии религии.
С 2020 года "Акниет" продолжает эту работу в рамках социального проекта "Обеспечение единых механизмов проведения в регионах разъяснительной и реабилитационной работы с приверженцами деструктивной и радикальной религиозной идеологии". Проект инициирован Министерством информации и общественного развития РК и реализуется при поддержке НАО "Центр поддержки гражданских инициатив".
Залогом успешного сотрудничества, по словам Директора ОФ "Акниет" Шауметова А.Ф., стало и подписание в 2020 году Меморандумов о сотрудничестве со всеми территориальными органами КУИС МВД РК.
Кроме того, в четырех регионах специалисты "Акниет" принимают участие в мероприятиях пилотного проекта КУИС МВД РК по реализации Программы дерадикализации осужденных приверженцев идеологии терроризма и религиозного экстремизма.
Итоги реализации пилотного проекта будут подведены в конце декабря 2020 года, по итогам чего, уверены в ОФ "Акниет", в реализацию программы будут вовлечены специалисты фонда во всех регионах страны.
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