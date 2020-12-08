Горячие новости
Читайте также

Налоговые в Алматы будут работать в праздничные дни 

Режим работы с 10:00 до 15:00.

Фото : inbusiness.kz8 декабря 2020, 16:17

В Алматы в праздничные дни 17-18 декабря будут работать районные управления государственных доходов, сообщает zakon.kz.

В связи с ожидаемым значительным увеличением количества индивидуальных предпринимателей по продлению патента на 2021 год и в целях своевременного продления срока действия патента, районные управления государственных доходов по г. Алматы и кассы банков, расположенные в зданиях РУГД, в праздничные дни 17-18 декабря 2020 года, будут осуществлять работу с 10:00 до 15:00 часов, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты