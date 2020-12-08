Налоговые в Алматы будут работать в праздничные дни 

Режим работы с 10:00 до 15:00.

В Алматы в праздничные дни 17-18 декабря будут работать районные управления государственных доходов, сообщает zakon.kz.

В связи с ожидаемым значительным увеличением количества индивидуальных предпринимателей по продлению патента на 2021 год и в целях своевременного продления срока действия патента, районные управления государственных доходов по г. Алматы и кассы банков, расположенные в зданиях РУГД, в праздничные дни 17-18 декабря 2020 года, будут осуществлять работу с 10:00 до 15:00 часов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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