В Алматы состоялась VI традиционная антикоррупционная конференция

Алик Шпекбаев отметил, что антикоррупционная политика Казахстана продолжает совершенствоваться на основе передовых международных стандартов.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 8 декабря 2020 года впервые в онлайн-формате прошла VI традиционная конференция "На пути к добропорядочности: повышение прозрачности, подотчетности и общественного участия", организованная Агентством по противодействию коррупции при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, ОБСЕ и ряда других партнеров, передает zakon.kz.

Открывая конференцию, Алик Шпекбаев отметил, что антикоррупционная политика Казахстана продолжает совершенствоваться на основе передовых международных стандартов.

Осознавая важность комплексного подхода, мы проводим антикоррупционные реформы, ставя во главу угла политическую модернизацию, - отметил председатель Антикора.

С приветственным словом также выступили первые руководители антикоррупционных ведомств Монголии и Узбекистана Д. Зандраа и

А. Бурханов, заместитель руководителя Государственной надзорной комиссии КНР Лю Си, отметившие стратегическое значение действенной борьбы с коррупцией, особенно в период пандемии, когда доверие к государственным институтам снизилось практически во всем мире.

Руководителем программного офиса УНП ООН Н. Риазом и постоянным представителем ПРОООН Я. Беришем отмечено, что Казахстан предпринимает огромные шаги по имплементации базовых положений Конвенции ООН против коррупции.

Участники обсудили методы оценки эффективности антикоррупционных инициатив, механизмы обеспечения прозрачности и общественного контроля, практики привлечения к ответственности за коррупционные преступления, а также цифровые инструменты противодействия коррупции. По итогам мероприятия достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве с зарубежными партнерами и НПО и определены возможные направления дальнейшего развития антикоррупционной политики страны.

Модератор конференции – заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева — Игорь Рогов напомнил собравшимся, что "Казахстан по инициативе Елбасы первым среди постсоветских государств в 1998 году принял закон о борьбе с коррупцией, предусматривающий системный подход искоренения этого социального зла".

Задача конференции заключается в изучении опыта, как отечественного, так и международного, борьбы с коррупцией, выработке новых мер и подходов к противодействию коррупции, — добавил профессор.

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