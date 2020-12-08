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Двое детей провалились под лед Малой Алматинки

Трагедия случилась днем.

Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области8 декабря 2020, 20:05

В Алматинской области двое детей умерли, провалившись под лед реки Малая Алматинка, передает zakon.kz.

Согласно информации ДЧС региона, трагедия произошла в селе Туймебаев Илийского района. Двое детей, 2014 и 2016 г.р. остались без присмотра взрослых и "по своей неосторожности провалились под тонкий лед".

Тела погибших были обнаружены и извлечены из воды родственниками.

ДЧС Алматинской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра взрослых у воды. На сегодняшний день толщена льда на территории области недостаточно прочная для человеческого веса, в связи с этим просим граждан не выходить на неокрепший лед.


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