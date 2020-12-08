Двое детей провалились под лед Малой Алматинки
Трагедия случилась днем.
Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области8 декабря 2020, 20:05
В Алматинской области двое детей умерли, провалившись под лед реки Малая Алматинка, передает zakon.kz.
Согласно информации ДЧС региона, трагедия произошла в селе Туймебаев Илийского района. Двое детей, 2014 и 2016 г.р. остались без присмотра взрослых и "по своей неосторожности провалились под тонкий лед".
Тела погибших были обнаружены и извлечены из воды родственниками.
ДЧС Алматинской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра взрослых у воды. На сегодняшний день толщена льда на территории области недостаточно прочная для человеческого веса, в связи с этим просим граждан не выходить на неокрепший лед.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050336-80762aa03835c680f1a1ecc55fd0e9e4
Сейчас читают