Депутат из Актобе может оказаться жертвой инфокиллеров

Информационные заказы, атаки и вбросы – стали обыденными инструментами уничтожения чужой репутации и все чаще используются в наших реалиях.

Соцсети взбудоражила новость о том, что в актюбинском аэропорту задержан депутат Актюбинского областного маслихата. Его подозревают ни много ни мало в сексуальной связи с 15-летней девочкой, сообщает zakon.kz.

Что интересно в "деле" – это подробности – больше похожие на сюжет латиноамериканского сериала. В сеть мгновенно вылилась информация о том, что за первый половой акт, лишение девственности, бизнесмен заплатил 1 миллион тенге. За каждый последующий "контакт" уже по 50 тыс. Далее идет упоминание о том, что коварная защита представила это стражам закона, как материальную помощь матери девочки.

Откуда подробности? От "бдительных горожан". Они знают все. О доказательной базе речь пока и не идет. Мало того, что "горожане" указали органам на различные квартиры, которые снимал депутат для своих утех, так еще и цены знали.

Аркадий Ни – состоятельный бизнесмен, награжден орденами "Құрмет" и "Достык". Построил детско-юношеской теннисный центр "АСЕ". Поставил на ноги несколько десятков спортсменов. Его хорошо знают в дирекции федерации тенниса Актюбинской области и только с лучшей стороны. Воспитанники о нем хорошего мнения, он неоднократно помогал им.

Собственно, он помогал всем школам в своем округе, а кроме того, оказывал постоянную материальную помощь малообеспеченным семьям и ветеранам ВОВ. Отремонтировал квартиры. Регулярно в день Победы и пожилых людей организовывает благотворительные обеды. Вручает им социальные пакеты.

Видно, что за всем этим скрывается легкое поползновение на создание негативного реноме депутату. Ведь если даже факт не подтвердиться, то молва еще долго будет ходить по ветру.

Зачем состоятельному человеку - владельцу группы компаний, меценату - съемные квартиры? Откуда "бдительные горожане" знают, где эти квартиры находятся, да еще и знают такие подробности, как "цену за лишение девственности". Эта часть уже больше похоже даже не на латиноамериканский сериал, а на фильмы начала 90-х о кровавом Берии, выбирающем себе школьниц на улице. Но информация о том, что депутату инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3-й статьи 122 УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста" в соцсети уже ушла.

Это все наталкивает на мысли, что недоброжелатели решили действовать самым изощренным способом, используя инфокиллеров и обескураживающие вбросы в соцсети.

Информационные заказы, атаки и вбросы – стали обыденными инструментами уничтожения чужой репутации и все чаще используются в наших реалиях.

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