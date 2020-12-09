Названы города-лидеры по грязному воздуху

Синоптики предоставили еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха в городах страны.

В РГП "Казгидромет" рассказали о состоянии воздуха в городах страны за период с 1 по 7 декабря, передает zakon.kz.

Наибольшее количество случаев превышения предельно-допустимых норм загрязняющих веществ было зафиксировано в Нур-Султане - 973 случая. Воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Акжол (ТЭЦ), Коктал-1,коммунального рынка Шапагат.

Далее идет Усть-Каменогорск, где было зафиксировано 786 случаев превышения предельно-допустимых норм. Воздух города наиболее загрязнен в районах ул. Льва Толстого, 18, пр. Шакарима, 79, К.Кайсенова, 30, М. Тынышпаева, 126, ул. Рабочая, 6, пр. Сатпаева, 12.

На третьем месте Алматы, где было зафиксировано 726 случаев превышения предельно-допустимых норм. Воздух наиболее загрязнен в районе пр. Аль-Фараби, угол ул. Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО "Зеленстрой".

В Караганде было зафиксировано 187 случаев превышения предельно-допустимых норм, воздух города наиболее загрязнен в районе ПНЗ №5 (ул. Муканова 57/3).

В Кызылорде и Петропавловске ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ.

В остальных городах были зафиксированы случаи незначительного превышения ПДК по отдельным видам загрязняющих веществ.

Случаев экстремально-высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

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