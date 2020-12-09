В Казахстане утвердили правила ввоза и реализации нейодированной пищевой соли

Нейодированная пищевая соль производится для лиц, имеющих противопоказания к употреблению йодированной соли.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 2 декабря 2020 года утвердил правила ввоза, производства и реализации нейодированной пищевой соли, передает zakon.kz.

Так, ввоз на территорию РК нейодированной соли осуществляется на основании контракта с предприятием пищевой промышленности о поставке необходимых объемов для целевого производства отдельных видов пищевой продукции, в составе которой предусматривается использование нейодированной соли.

При этом ввоз нейодированной соли осуществляется при наличии документа по оценке (подтверждению) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Ввоз нейодированной пищевой соли из государств, не являющихся государствами-членами ЕАЭС, осуществляется в соответствии с Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС.

Как отмечается, нейодированная пищевая соль производится для лиц, имеющих противопоказания к употреблению йодированной соли.

Производство нейодированной пищевой соли осуществляется в соответствии с санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции".

При этом нейодированная пищевая соль выпускается в обращение на рынке при соответствии ее маркировки требованиям технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки".

Реализация нейодированной пищевой соли осуществляется в торговых залах объектов торговли на специально выделенных стеллажах для продуктов специализированного назначения.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (7 декабря).

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