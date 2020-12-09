В Мажилисе одобрили законопроект о расширении сети детско-юношеских спортклубов

Для привлечения детей к занятию массовым спортом в бюджете предусмотрено 10,9 млрд тенге. Согласно планам, к 2025 году их количество будет увеличено на 350 клубов.

В Мажилисе одобрили законопроект по вопросам физической культуры и спорта, предусматривающий увеличение детских юношеских клубов физической подготовки, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас насчитывается 107 детских юношеских клубов, кроме того 579 имеется детских спорклубов, для увеличения их кол-ва и привлечения детей к занятию массовым спортом в республиканском бюджете, согласно положительного заключения Республиканской бюджетной комиссии, предусмотрено 10,9 млрд тенге. Для увеличения детско-юношеских спортивных клубов до 2025 года, мы собираемся их увеличить до 350 клубов, - сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

По ее информации, если сейчас по стране около 2 млн детей занимается систематически спортом, то введение новой нормы должно увеличить количество детей и привлечь их на занятие массовым видом спорта и пропагандировать здоровый образ жизни.

В целом, как сообщила министр на пленарном заседании в Мажилисе, предлагается расширить компетенции уполномоченного и местных исполнительных органов, а также увеличить доступность спортивной инфраструктуры для граждан.

В частности в компетенцию уполномоченного органа дополнена функцией по утверждению перечня национальных видов спорта, а в компетенцию местных исполнительных органов дополнена рядом функций, среди которых увеличение количества врачебно-физкультурных диспансеров, обеспечение инструкторами физической культуре и спорту для работы с населением, физкультурно-оздоровительная деятельность среди сельского населения, расширение сети детско-юношеских клубов физической подготовки.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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