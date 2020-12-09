Вернутся ли дети Алматы в школы с нового года, рассказал Бекшин
Зависит от складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Фото : pixabay.com9 декабря 2020, 16:43
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин пояснил, при каких условиях школьники смогут учиться в привычном формате в новом году, передает zakon.kz.
В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) в Алматы, в целях предупреждения нераспространения инфекции среди населения города Алматы, в том числе среди обучающихся учреждений образования, проведение ограничительных мероприятий на территории города Алматы продолжается.
На сегодня разрешено обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек; обучение в городских школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей. В зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в городе Алматы решение об смягчении или ужесточении карантинных мер принимает Главный государственный санитарный врач Алматы на основании решения межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, втч. по г. Алматы. Информация касательно поэтапного возобновления классов в школах будет размещена на официальных веб ресурсах, - сказал Бекшин.
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