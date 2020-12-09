Более 200 граждан Таджикистана подделали медсправки, чтобы попасть в Казахстан
Проводится досудебное расследование.
Фото : newtimes.kz9 декабря 2020, 17:23
В Казахстане выявлено более 200 фактов незаконного пресечения госграницы иностранцами. Об этом сообщил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов, передает zakon.kz.
С 13 мая решением Межведомственной комиссии при Правительстве ограничено пересечение госграницы всем иностранным гражданам, за исключением прибывающих на лечение в казахстанские медучреждения. Проведенным анализом транспортной прокуратуры установлены факты организации незаконной миграции, путем выдачи поддельных медицинских справок о прохождении лечения в медучреждениях Казахстана для 232 граждан Таджикистана, - сообщил он на своей странице в Facebook.
По инициативе прокуратуры начато досудебное расследование по ст.394 ч.2 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции), расследование которого поручено линейному отделу полиции аэропорта г. Алматы.
Как отметил Сыбанкулов, в отношении иностранцев решается вопрос о регистрации фактов в ЕРДР по ст.392 Уголовного кодекса (умышленное незаконное пересечение государственной границы).
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