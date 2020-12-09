Перед покупкой автомобиля можно будет узнать историю его регистраций
Можно будет получить в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и транспортных средств, залогов и обременений на них.
Фото : Bestnews.kz9 декабря 2020, 19:31
В МВД разработаны сервисы по предоставлению гражданам новых видов информационных услуг, сообщает zakon.kz.
Благодаря новым системам, можно будет получить в электронном виде справки о наличии водительских удостоверений и транспортных средств, залогов и обременений на них.
Желающие смогут запросить и увидеть полную историю регистрации автотранспорта перед его приобретением.
Сервисы будут доступны для населения в ближайшее время после завершения соответствующих работ со стороны АО "НИТ" на портале "Электронного правительства", - говорится в сообщении МВД РК.
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