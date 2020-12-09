Это концлагерь - в Караганде возмущены новым зданием зоопарка

Нет окон на первом этаже, воды на втором, отсутствует естественное освещение и перегонные механизмы. Утверждается, что проект был практически идеален. Почему строить начали совсем не то, что планировали, непонятно.

Тюрьма и концлагерь для животных. Так общественники и сотрудники зоопарка называют новое здание, сообщает zakon.kz.

Говорят, что животные в таком не выживут. Почему долгожданная стройка превратилась в кошмар, передает Первый канал "Евразия".

На данный момент теплолюбивые обезьянки зимуют в маленькой пристройке, хотя должны были переехать в новое здание. Но оно для проживания зверей оказалось непригодным.

На первом этаже отсутствуют окна. А по плану здесь будут располагаться отдел приматов, отдел крупных хищных животных, отдел птиц, отдел мелких хищных. И естественное освещение животным необходимо, чтобы они могли воспроизводить потомство, при дневном свете развиваться, потому что у нас очень много африканских животных, которым необходим живой солнечный свет! Между зимним и летним вольером перегоночные отсутствуют механизмы. Как перевозить животное? Брать его на руки? Сажать в клетку? Подвергать стрессу? – спрашивает и. о. директора карагандинского государственного зоопарка Гульнара Адамбекова.

Кроме дискомфорта животных, новая постройка сулит неудобства и работникам зоопарка.

Так получилось, что на второй этаже нет подачи воды. Так получилось, что бассейны для птиц там такие размеры маленькие, как в маленьких квартирах! Там нет естественного стока. Как мы будем все это выносить? Ведрами? – продолжает Гульнара Адамбекова.

Заметив еще в прошлом году эти недочеты, сотрудники зоопарка пригласили сюда руководство города, депутатов и общественников.

Из зоопарка, который люди ждали, это может быть таким посмешищем для города, и такой тюрьмой для животных, которую невозможно разрешить достраивать, - уверена общественница Инна Радченко.

По словам Инны Радченко, корректировка будет стоить примерно 400 млн тенге. Всех возмущает тот факт, что изначально проект был практически идеален. Почему строить начали совсем не то, что планировали, непонятно.

Я прошла всех проектировщиков, все институты, которые на тот момент были причастны к разработке проекта. Мы пытались поднять какие-то переписки кроме того, что бывший руководитель отдела строительства аргументировал нам, что бывшая директор зоопарка все это согласовала и подписала! – говорит Инна Радченко.

Заказчики от отдела строительства тоже сейчас представлены совсем другими сотрудниками. Кадровая перестановка, после которой найти виновного очень сложно. Общественники намерены обратиться в прокуратуру и писать в министерство, отдел строительства – исправлять постройку.

Сейчас на проектную организацию ТОО "Коныс" мы подали исковое заявление в суд для исправления данных замечаний. Данный проект находится на корректировке, проходит государственный аудит. Государственный аудит выдал нам замечания, сейчас мы их исправляем, и после уже будет у нас вестись корректировка. Весной 2021 года уже возобновится строительство, - обещает и. о. руководителя городского отдела строительства Нурлан Абжанов.

Сейчас постройка завершена на 70%. Чиновники заверяют, что переделка не испортит проложенные коммуникации.

Большой стеклянный шар, чем-то напоминающий знаменитую сферу "ЭКСПО" в Нур-Султане, должен был появиться в Караганде в июне этого года. Но по факту на дворе декабрь, стройка до сих пор идет, и с учетом того, что проект обязательно надо корректировать, до сих пор непонятно, когда все-таки в новое здание заселятся животные, и когда туда смогут переехать сотрудники зоопарка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!