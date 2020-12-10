Что "гуглили" казахстанцы в 2020 году

Больше всего наши соотечественники интересовались коронавирусом.

Google назвал самые популярные запросы казахстанцев в поисковой системе, сообщает zakon.kz.

Больше всего наши соотечественники интересовались коронавирусом. Это слово стоит на первом месте по "набираемости" в казахстанском Google.

На втором "Онлайн мектеп", на третьем "42500 еңбек kz", на четвертом "Билим ленд" и "Egov.kz" на пятом.

Из личностей больше всего казахстанцев интересовали Коби Брайнт, Михаил Ефремов, Джо Байден и Алексей Навальный.

Самым запрашиваемым фильмом стала лента "Заражение" 2011 года, а также "Холодное сердце 2", "Джентльмены", "Паразиты" и "После - глава 2".

Из сериалов соотечественники предпочитали "Бумажный дом", "Элита", "Жестокий Стамбул", "Дочь посла" и "Постучись в мою дверь".

"Покупки года" возглавила информация о ЖД- и авиабилетах. А также цены на бассейны, дома в Алматы и на пульсоксиметр.

Самыми популярными вопросами среди казахстанцев, начинающимися со слов "Что такое?" стали: "Что такое бин?", "Что такое пандемия?", "Что такое ЕСП?" "Что такое IBAN?" и "Что такое кластер?"

Таким был 2020 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы Google.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!