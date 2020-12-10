Выросло число заболевших пневмонией казахстанцев

2 казахстанца скончались.

Минздрав назвал число выявленных за сутки больных пневмонией за 9 декабря, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 159 случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 76 человек. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших- 43 498, случаев с летальным исходом - 458, всего выздоровели – 31 217 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

От коронавируса за прошедшие сутки скончалось 7 человек.

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