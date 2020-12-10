Нур-Султан оказался в "красной" зоне по коронавирусу
В целом Казахстан по ситуации с коронавирусом находится на границе между "зеленой" и "желтой" зонами.
Фото : rr-europe.oie.int10 декабря 2020, 09:50
Столица Казахстана откатилась в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря, ситуация по стране складывается следующая:
В "красной" зоне оказались Нур-Султан и Павлодарская область.
В "желтой" зоне - Алматы и Атырауская область, Костанайская, Акмолинская области, ВКО и СКО.
В "зеленой" зоне остальные регионы.
В целом Казахстан по ситуации с коронавирусом находится на границе между "зеленой" и "желтой" зонами.
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