Нур-Султан оказался в "красной" зоне по коронавирусу

В целом Казахстан по ситуации с коронавирусом находится на границе между "зеленой" и "желтой" зонами.

Фото : rr-europe.oie.int

Столица Казахстана откатилась в "красную" зону по распространению коронавируса, передает zakon.kz. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 декабря, ситуация по стране складывается следующая: В "красной" зоне оказались Нур-Султан и Павлодарская область. В "желтой" зоне - Алматы и Атырауская область, Костанайская, Акмолинская области, ВКО и СКО. В "зеленой" зоне остальные регионы. В целом Казахстан по ситуации с коронавирусом находится на границе между "зеленой" и "желтой" зонами.

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