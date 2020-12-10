Невыгодно и даже опасно станет рубить деревья в Казахстане

Также предусматривается увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 месячных расчетных показателей за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Книгу.

Разработаны поправки в административный и уголовный кодексы за незаконную вырубку деревьев, сообщил на заседании правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент zakon.kz.

Как известно, в последнее время имели место факты незаконных порубок, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников в населенных пунктах. В этой связи, министерством совместно с заинтересованными госорганами проработан ряд мер, направленных на ужесточение наказания за данные нарушения, — сообщил Мирзагалиев.

Так, по его словам, министерством индустрии и инфраструктурного развития вносятся дополнения в типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, в соответствии с которыми будет предусмотрена компенсационная посадка деревьев в тридцатикратном размере при незаконной вырубке, уничтожении, повреждении деревьев, занесенных в Красную Книгу РК, а также десятикратная посадка за гибель зеленых насаждений на прилегающей территории физических и юридических и лиц.

Проведена работа по внесению изменений в базовые ставки для исчисления размера вреда, причиненного нарушением лесного законодательства. Предусматривается увеличение размеров возмещения ущерба с 6 до 1000 месячных расчетных показателей за каждое незаконно срубленное дерево, занесенное в Красную Книгу.

Планируется внести изменения в законодательные акты. Разработаны поправки в административный и уголовный кодексы. В адмкодекс внесут изменения в части исключения дискреционных норм и увеличения санкций к правонарушителям. Кроме того, будут предусмотрены изменения в уголовный кодекс по ужесточению санкций за незаконную порубку деревьев, — сообщил Мирзагалиев.

В части адмответственности он уточнил, что предлагается увеличить штрафы, в зависимости от повторности нарушений. Так, например, на физическое лицо с 10 до 150 МРП, на субъекты малого предпринимательства с 30 до 450 МРП, на субъекты среднего предпринимательства с 40 до 600 МРП и на субъекты крупного предпринимательства с 100 до 1500 МРП.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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