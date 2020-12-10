Как девочка из Усть-Каменогорска в восемь лет учится ходить и говорить

Очень скромными шажками, но мы развиваемся - мама девочки.

Восьмилетняя Александра Болдырева очень старательная и упорная. Каждый день она кропотливо трудится, чтобы научиться… сидеть, стоять, ходить и разговаривать! Простые для ее сверстников действия – невероятные усилия для ребенка.

…Кроха родилась с трехкратным обвитием пуповиной и сразу попала в реанимацию с тяжелой интоксикацией, испытывая огромные проблемы с дыханием. Окончательный диагноз – ДЦП - Саше поставили в 6 месяцев. В год оформили инвалидность. У девочки очень слабые мышцы шейного отдела, и серьезные проблемы с мышцами ног.

С рождения и по настоящее время Саша занимается лечебной физкультурой, проходит регулярные курсы массажа и физиотерапии в реабилитационных центрах разных городов.

Очень скромными шажками, но мы развиваемся, - делится мама, Елена Болдырева. – В нашем случае – буквально. Первые победы Саша начала делать с двухлетнего возраста – сначала научилась переворачиваться, затем начала ползать на животе. И только к 3 годам постепенно освоила ползание на четвереньках. Благодаря длительным занятиям с разными специалистами, которые мы посещаем три раза в неделю, дочка еще и стала произносить гласные звуки и некоторые слоги. Для нас это огромное достижение! Она радуется своим маленьким победам, и мы радуемся вместе с ней, чуть не плача от счастья за ребенка.

Саша растет и для ее побед становится недостаточно огромной любви и поддержки семьи. У Болдыревых недавно появилась мечта - специальное реабилитационное кресло, которое серьезно поможет девочке в повседневной жизни. Оно позволит комфортно сидеть, есть, заниматься развивающими занятиями. К тому же кресло регулируется по индивидуальным параметрам, что дает возможность использовать его для растущего ребенка несколько лет. Однако высокая стоимость приспособления сильно отдаляла столь желанную покупку.

На помощь пришел "Казцинк", который поддержал девочку и ее маму, выделив средства на приобретение необходимого, а также оплатил два курса реабилитации в специальном учреждении областного центра.

Лечение обходится нам очень дорого, поэтому покупка нового кресла стала для нас серьезным вызовом, - продолжает Елена. – Я счастлива, что в нашем мире есть добрые люди, и наши надежды осуществились благодаря металлургам – это самое настоящее чудо. А дополнительные два курса реабилитации помогут нам приблизиться к нашей главной цели - научиться самостоятельно ходить, стоять и разговаривать. Я уверена, Саша во что бы то ни стало встанет на ноги!

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