Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива
Запрет введен до 1 апреля 2021 года.
Фото : kt.kz10 декабря 2020, 12:00
Министр энергетики РК подписал приказ от 8 декабря 2020 года "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", передает zakon.kz.
В частности, документ вводит запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
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