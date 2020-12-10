Казахстан ввел запрет на ввоз дизельного топлива

Запрет введен до 1 апреля 2021 года.

Министр энергетики РК подписал приказ от 8 декабря 2020 года "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", передает zakon.kz.

В частности, документ вводит запрет сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива, за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива, а также перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!