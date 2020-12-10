Жертва бытового насилия покончила с собой в Нур-Султане

Назначены экспертизы.

Женщина, которую муж поместил в психбольницу из-за нежелания разводиться с ней, покончила с собой в столице, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 10 декабря.

10 декабря в 02.50 в полицию поступило сообщение о том, что около одного из ЖК обнаружено тело женщины. При обходе этажей подъезда, на 11 техническом этаже, на парапете обнаружены следы - предположительно является местом, откуда был совершен прыжок, - отмечает пресс-служба столичного ДП.

Назначены экспертизы.





Управлением полиции района "Алматы" начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства), назначены экспертизы и проводятся все необходимые следственные действия, - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ сообщали о жительнице столицы, которую в психбольницу поместил муж из-за нежелания разводиться с ней.

Через четыре года после семейной жизни девушка решилась подать на развод, но супруг не был согласен. Он угрожал психбольницей и лишением родительских прав. В результате мужчина насильно поместил ее в городской центр психического здоровья. После недели пребывания в центре, девушка была жестоко избита - ей пришлось обратиться в больницу из-за множественных обширных гематом по всему телу. Мужчина продолжил избивать жену и повторно поместил в центр.

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