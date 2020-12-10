Политолог Марат Шибутов: Предстоящие выборы являются частью транзита власти в Казахстане

10 января состоятся выборы в Мажилис – нижнюю палату Парламента. И в этот же день казахстанцы смогут выбрать членов Маслихатов — представительных органов на местах.

По прогнозам Марата Шибутова на исход парламентских выборов повлияет доверие людей к действующей партии. У Nur Otan есть все шансы победить. Какова вероятность выиграть у других партий и на что они делают ставки – читайте в интервью с политологом.

- Марат, как вы оцениваете политическую ситуацию в Казахстане накануне выборов?

- Предстоящие выборы в Мажилис и Маслихат Республики Казахстан проходят в конституционные сроки впервые с 2004 года и не являются досрочными. Это часть большого процесса по транзиту власти. Уже поменялся президент страны, в следующем году поменяется нижняя палата Парламента в количестве 107 депутатов, изменятся списки Маслихатов из 3400 депутатов, также обновятся 2500 сельских Акимов. В этой связи неизбежна смена Правительства.

- Осенние праймериз Nur Otan продемонстрировали высокую политическую активность даже среди тех, кто регулярно критиковал партию власти и скептически относился к идее межпартийного отбора. Тем не менее многих оппонентов мы неожиданно увидели в списках Nur Otan по результатам осеннего голосования. Как вы можете это объяснить?

- Ругать и критиковать власть можно год или два, но как говорится в басне Крылова "Васька слушает, да ест". Чтобы что-то изменить в системе, требуются самостоятельные действия. Есть два пути реформ: эволюционный либо революционный. Только критикуя существующий порядок невозможно внести перемены, рано или поздно придется встроиться в процесс и начать трансформацию на основе потребностей общества. Сами по себе изменения не приходят, они зависят от людей, которые их будут внедрять. И это очень взрослое поведение с точки зрения гражданской позиции. Наше общество уже созрело к тому, чтобы взять на себя ответственность и начать творить изменения. "Праймериз" показали созревшую активную гражданскую позицию в нашей стране, а также продемонстрировали, что грядут перемены, связанные с транзитом власти.

- Видны ли реальные обновления в партийном списке Nur Otan?

- Да, к примеру в новый состав Маслихата Алматы из заявленных 78 кандидатов немногим более 10 депутатов возможно сохранят свои места. Это станет известным после подведения результатов выборов. Из 126 человек, которые баллотируются в нижнюю палату Парламента только 23 являются действующими депутатами.

- В чем отличия отечественной избирательной системы?

- Нужно отметить, что она предполагает пропорциональный принцип. Избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём округе, но по партийным спискам. Отсутствие возможности голосования за одномандатников связано скорее с тем, что ответственность за предвыборные обещания легче отследить у партии, чем у того, кто может скоропостижно покинуть политическое поле.

- Как обострение политической ситуации в Белоруссии, Кыргызстане может повлиять на результаты предстоящих выборов в нашей стране?

-Это общая волна анти истеблишмента, которая зародилась в США после победы Трампа в 2016 году. У людей по всему миру есть запрос на новые лица в политике, очевидна усталость от существующей власти. Однако не думаю, что данный тренд может серьезно повлиять на исход выборов в Казахстане.

- Какие у вас прогнозы на предстоящие выборы?

- В политтехнологиях есть такая закономерность, что 30% всегда голосуют за действующую власть. Nur Otan – это партия бюджетников, госслужащих, силовиков, а все вместе получается сверху еще +25-30%. И вопрос сейчас стоит: сколько голосов наберет партия власти? Будет ли это конституционное большинство или простое большинство.

- Фактически вы прогнозируете, что победа будет за Nur Otan. Тогда на что можно рассчитывать другим партиям?

- В выборах участвуют "Народная партия" (бывшая "Коммунистическая народная партия"), которая является единственной левой партией, Nur Otan – центристская партия, и все остальные правые партии: "Ак Жол", "Алаш", "Ауыл" и "Адал" (бывший "Бiрлiк"). Маловероятно, что Nur Otan не победит. Это часть большого процесса по транзиту власти.

- Насколько сильны другие 5 партий?

- В первую очередь, сильны партии, которые находятся в парламенте, а это "Ак Жол" и НПК. В целом надо сказать, что "Ак Жол" – это крупные города, "Народная партия" – это Север, Центр и Восток, "Ауыл" – это Юг, у "Адала" электората еще нет.

Напомним, что 10 января 2021 года состоятся выборы в Мажилис – нижнюю палату Парламента. И в этот же день казахстанцы смогут выбрать членов Маслихатов — представительных органов на местах. Предстоящие выборы будут переходом к уменьшению власти президента и повышению влиятельности парламента.

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