Шлем греческого воина нашли археологи в Хорватии

Помимо шлема, исследователи также обнаружили клад железного оружия, включая копья и ножи.

Команда археологов провела раскопки могил, датируемых 11 веком до нашей эры. В одной из них были найдены украшения, а также особой греко-иллирийский шлем, передает zakon.kz со ссылкой на Greek City Times.

Такой шлем использовался древнегреческими этрусками и скифами, а позже стал популярен у иллирийцев.

Археологи отметили, что это очень редкая находка. Во всем мире было обнаружено около десяти подобных шлемов.

Греческие воины носили их с 7-го века практически до 3-го века до нашей эры, и в каждый из этих периодов они были важны в смысле фактического определения членов элиты. Это были воинственные элиты, которые правили общинами того времени, - объяснил докторр Хрвое Потребица.

Археологические работы в регионе Пелешац начались этим летом и продолжались всю прошлую неделю. Археологическая находка, а точнее гробница четвертого века до нашей эры, скрывала настоящее историческое сокровище.

Помимо греко-иллирийского шлема, исследователи также обнаружили клад железного оружия, включая копья и ножи. В той же могиле были похоронены по меньшей мере еще два человека, в том числе женщина с бронзовым браслетом.

Среди других артефактов, обнаруженных в могиле, были пятнадцать бронзовых и серебряных фибул (застежек), 12 игл, несколько спиральных бронзовых украшений и пинцетов, а также несколько сотен стеклянных и янтарных бусин из ожерелий.

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