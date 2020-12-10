Иск "Bek Air" к владельцу дома, в который врезался самолет, оставлен без рассмотрения

В "Bek Air" настаивали, что жилой дом был возведен с нарушением требований закона.

В Талгарском районном суде Алматинской области сегодня рассматривали исковое заявление АО "Bek Air" к ответчикам Қалибек Решет и третьим лицам о сносе самовольной постройки индивидуального жилого строения, передает zakon.kz.

"Bek Air" настаивал, что жилой дом был возведен с нарушением требований закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан". Однако суд оставил иск авиакомпании без рассмотрения, - сообщила пресс- служба Талгарского районного суда.

Напомним, ранее судом было установлено о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 344 Уголовного Кодекса, по факту крушения самолета "Bek Air", произошедшего 27 декабря 2019 года, в связи с чем производство по гражданскому делу было приостановлено до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном или административном судопроизводстве.

Однако согласно ответу Главной транспортной прокуратуры на запрос Талгарского районного суда по вышеуказанному уголовному делу процессуальное решение не принято, виновные лица не определены, обвинение не предъявлено, не определено процессуальное положение АО "Bek Air".

В этой связи (…) если истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или предусмотренный договором порядок досудебного урегулирования спора и возможность применения этого порядка не утрачена, то суд оставляет заявление без рассмотрения, - пояснили в пресс-службе.

Определение суда не вступило в законную силу.

Самолет "Bek Air" разбился под Алматы 27 декабря 2019 года. При крушении погибли 12 человек, позже скончался еще один пилот. Самолет выехал со взлетно-посадочной полосы, не сумев набрать высоту, и врезался в стоящий рядом с аэропортом дом.

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