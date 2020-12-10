Токаев подписал поправки об отсрочке налога при снятии пенсионных накоплений

Часть своих пенсионных накоплений казахстанцы смогут с 1 января 2021 года при достаточном уровне.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В конце ноября Мажилис принял поправки Сената и закрепил внедрение розничного налога для бизнеса и отсрочку уплаты индивидуального подоходного налога для физических лиц при изъятии своих пенсионных накоплений