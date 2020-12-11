О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав
За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 139 995 случаев, из них:
в ВКО - 17557 (+129),
в городе Нур-Султан - 16880 (+118),
в городе Алматы - 16816 (+75),
в Атырауской области - 11973 (+40),
в Карагандинской области - 11387 (+29),
в ЗКО - 8447 (+40),
в Павлодарской области - 7498 (+90),
в СКО - 7303 (+72),
в Костанайской области - 6174 (+72),
в Алматинской области - 6062 (+45),
в Акмолинской области - 5995( +67),
в городе Шымкент - 5417 (+7),
в Жамбылской области - 4620 (+24),
в Актюбинской области - 3553 (+9),
в Туркестанской области - 3528 (+6),
в Мангистауской области - 3477 (+9),
в Кызылординской области - 3308 (+4).
В Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 92,
в городе Алматы - 28,
в городе Шымкент - 5,
в Акмолинской области - 81,
в Актюбинской области - 21,
в Алматинской области - 72,
в Атырауской области - 21,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 38,
в Карагандинской области - 12,
в Костанайской области - 197,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 2,
в Павлодарской области - 209,
в СКО - 42,
в Туркестанской области - 5.
Всего в стране выздоровели – 124 056 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!