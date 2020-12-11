О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 10 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 139 995 случаев, из них:

в ВКО - 17557 (+129),

в городе Нур-Султан - 16880 (+118),

в городе Алматы - 16816 (+75),

в Атырауской области - 11973 (+40),

в Карагандинской области - 11387 (+29),

в ЗКО - 8447 (+40),

в Павлодарской области - 7498 (+90),

в СКО - 7303 (+72),

в Костанайской области - 6174 (+72),

в Алматинской области - 6062 (+45),

в Акмолинской области - 5995( +67),

в городе Шымкент - 5417 (+7),

в Жамбылской области - 4620 (+24),

в Актюбинской области - 3553 (+9),

в Туркестанской области - 3528 (+6),

в Мангистауской области - 3477 (+9),

в Кызылординской области - 3308 (+4).

В Казахстане 841 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 92,

в городе Алматы - 28,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 81,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 72,

в Атырауской области - 21,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 38,

в Карагандинской области - 12,

в Костанайской области - 197,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 209,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 124 056 человек от COVID-19.

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