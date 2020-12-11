Прирост смертей от коронавируса и пневмонии зарегистрирован в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 137 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 11 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 818 человек, среди которых 999 детей. В стационарах находится – 3 862 пациента, на амбулаторном уровне – 9 956 человек. 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 9 с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 121 случай.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 11 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 137 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 65 человек.

С 1 августа зарегистрировано:

Заболевших- 43 635, случаев с летальным исходом - 462, всего выздоровели – 31 282 человека.

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