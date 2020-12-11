Как скоро в Казахстане внедрят цифровой тенге

В обращении казахстанцев находится 45,4 млн платежных карточек.

Электронные деньги активнее выступают против наличных, сообщает zakon.kz.

По данным исследования ranking.kz, на сегодняшний день все больше людей используют безналичную форму оплаты товаров и услуг. Идея создания национальной цифровой валюты сегодня актуальна как никогда.

Если в 2017 году интерес к изучению потенциала цифровых валют проявляли около 65% центральных банков, то к началу 2020 года исследованиями и разработками в области CBDC занимались более 80% центробанков. Пандемия коронавируса только ускорила разработки в этом направлении. В июле текущего года 36 центральных банков уже опубликовали работы, в которых рассматривается внедрение розничных или оптовых цифровых валют ЦБ. Лидируют в разработке национальной цифровой валюты Китай, Швеция и Канада, - говорится в сообщении.

И в Казахстане запущен процесс изучения внедрения национальной цифровой валюты. Национальный банк Казахстана, наряду с 28 центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по этому вопросу.

У цифровой валюты немало преимуществ, среди которых:

• безопасность и устойчивость платежей;

• эффективность платежей (национальный рынок);

• финансовая стабильность;

• эффективность трансграничных платежей;

• повышение доступности финансовых услуг;

• сокращение доли наличного обращения;

• увеличение скорости, удобства и прозрачности платежей.

Казахстанцы все больше использует безналичный способ расчетов.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в обращении находится 45,4 млн платежных карточек, а количество их держателей составило 37,9 млн. При этом объем безналичных платежей за десять месяцев текущего года увеличился в 2,5 раза и составил 26,7 трлн тг. За последние пять лет объем безналичных платежей растет в среднем в 2 раза в год, - отмечают эксперты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!