Соцработникам поднимут зарплату с 1 января 

На эти цели из республиканского бюджета на предстоящие три года будет выделено порядка 95 млрд тенге.

В Казахстане с 1 января 2021 года увеличат оплату труда более 38,5 тыс. социальным работникам государственных организаций, сообщает zakon.kz.

Повышение зарплаты коснется основного персонала (социальные работники) и руководящего состава, осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного (дома для престарелых и инвалидов) и полустационарного типов (отделения дневного пребывания, реабилитационные центры), в учреждениях временного пребывания (центры реабилитации для лиц без определенного места жительства, жертв бытового насилия), а также соцработников, оказывающих услуги на дому, - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В результате с 1 января 2021 года, путем увеличения должностного оклада, зарплата для социальных работников вырастет в 1,5 раза, с 1 января 2022 года – в 1,75 раза от текущего значения, а в 2023 году – в 2 раза.

Вместе с тем планируется повысить заработную плату для административного и вспомогательного персонала МСУ путем увеличения доплаты к должностному окладу с 30 до 40%.

Учитывая специфику обслуживаемого контингента (одинокие престарелые, лица с инвалидностью, в том числе взрослые и дети с глубокими психоневрологическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата) от социальных работников требуется высокая психоэмоциональная отдача, уход и непрерывное наблюдение, проведение реабилитационных процедур.

Этот год был тяжелым для всех. Наши соцработники практически жили в учреждениях, имели дело с особым контингентом. Мы ценим их труд и осознаем их огромную значимость. Надеемся, что данная мера позволит привлечь специалистов в социальную сферу, снизит дефицит работников и стабилизирует кадровую ситуацию, – сказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

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