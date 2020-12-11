Токаев наградил лучших предпринимателей страны

Время не стоит на месте - Президент.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии награждения победителей конкурса "Алтын сапа", сообщает zakon.kz.

Он отметил, что за годы независимости при поддержке государства сформировалось новая плеяда отечественных бизнесменов, которые стали главной движущей силой национальной экономики.

По информации Акорды, несмотря на пандемию и мировой экономический кризис, в обрабатывающей промышленности по итогам 11 месяцев сохраняется темп роста на уровне 3,3 %.

С 1 января 2020 года моим Указом на ближайший трехлетний период введен мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства. Начиная со следующего года поэтапно будут приняты законодательные нормы по пересмотру действующих требований и внедрению принципа "регулирования с чистого листа", – сказал Токаев.

В период пандемии бизнес получил отсрочки по кредитам, налоговые каникулы, другие льготы и преференции. Общий объем поддержки составил свыше 1,5 триллиона тенге.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что членство Казахстана в ВТО и ЕАЭС, развитие интернет-торговли открывает новые возможности и рынки сбыта, но вместе с тем усиливает конкуренцию со стороны зарубежных производителей.

Время не стоит на месте. Мир, экономика, технологические уклады стремительно меняются, – считает Президент.

Глава государства призвал обеспечить участие и сопровождение предприятий-победителей в аналогичных зарубежных конкурсах. В завершении выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех представителей бизнеса, участвовавших в конкурсе "Алтын сапа".

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