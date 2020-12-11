Я на службе! Водитель в форме нарушил ПДД и нагрубил алматинцу
Полиция обещала привлечь нарушителя ПДД к ответственности.
Фото : кадр видео11 декабря 2020, 16:36
В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина в форме агрессивно реагирует на замечание о нарушении ПДД, передает zakon.kz.
Попросил человека убрать машину с велодорожки, он мне угрожает, что достанет пистолет и применит, - говорит автор видео, на котором иномарка с "крутым" номером припаркована на велодорожке.
Увидев, что его снимают, мужчина в форме пошел "в наступление", грубо выражаясь.
Ты че лезешь? Ты с кем разговариваешь? Я на службе нахожусь! - сказал он при этом.
Далее видео обрывается. Оно, судя по всему, было снято осенью.
"Алматы, Торайгырова между Саина и Мустафина. Может быть МВД как-то это прокомментирует", - сказано в описании к видео.
Сотрудниками местной полицейской службы будут приняты меры по привлечению водителя к ответственности за нарушение ПДД, - сказали по этому поводу в пресс-службе ДП Алматы.
Там добавили, что форма, в которую одет мужчина, не относится к полицейской.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050739-a963972fe743f4ee2ff217a6436d3613
Сейчас читают